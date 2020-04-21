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Канчельскис: мы с Аршавиным не подвели российский футбол, показали путь другим

Канчельскис: мы с Аршавиным не подвели российский футбол, показали путь другим
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об экс-форварде «Арсенала» Андрее Аршавине, который сделал покер в матче чемпионата Англии с «Ливерпулем» (4:4).

«Уже прошло 11 лет с того самого покера Аршавина. Ощущение, что это было вчера. Андрей молодец, проявил себя достойно, вписав своё имя в историю «Арсенала». Тренировался с хорошими специалистами. В истории всегда будут эти четыре гола в ворота «Ливерпуля». Наверное, ещё лет 50 никто не сделает покер в такой команде, как «Арсенал». А из наших футболистов — лет 100. Нас многие сравнивают? Приятно, что мы не подвели советский и российский футбол. Показали путь другим футболистам», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Первый гол Аршавина «Ливерпулю»:

Второй гол:

Третий гол:

Четвёртый гол:

Каррагер: сильно надеялся, что «Ливерпуль» предпримет попытку приобрести Аршавина
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