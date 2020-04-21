Канчельскис: Озил отказался от понижения зарплаты? А какие к нему могут быть вопросы?

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал решение хавбека «Арсенала» Месута Озила, который отказался от понижения зарплаты в связи с пандемией коронавируса.



«Озил отказался от понижения зарплаты? А какие могут быть вопросы к нему? Это его решение. Есть контракт, кто-то идёт на понижение зарплаты, кто-то нет. Всё зависит от человека. Нельзя комментировать его действия. Он человек со своей семьёй, сложностями. Может, у него есть какие-то проблемы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

31-летний немец является самым высокооплачиваемым футболистом «канониров» — его недельный оклад составляет £ 350 тыс. (около € 400 тыс.). Помимо Озила, на сокращение зарплат отказались пойти ещё два игрока «Арсенала».



Из-за коронавируса сезон в английской Премьер-лиге приостановлен. «Арсенал», набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.