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Кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву отложили на 13 мая

Кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву отложили на 13 мая
Футбол / РПЛ 0

Второй кассационный суд отложил на 13 мая рассмотрение жалоб защиты полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, нападающего «Сочи» Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого на приговор.

«Суд отложил рассмотрение жалоб на 13 мая», — приводит слова пресс-секретаря суда Динары Муслимовой «Р-Спорт».

Защита полагает, что фигурантов дела необоснованно осудили за причинение одних и тех же телесных повреждений, нанесённых водителю Виталию Соловчуку.

Напомним, что Кокорины, Мамаев и Протасовицкий осенью 2018 года поучаствовали в двух потасовках в Москве. Кроме Соловчука, пострадали чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Суд приговорил обвиняемых к тюремным срокам. В настоящее время все они уже находятся на свободе, освободившись по УДО.

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