Евсеев: Карп часто привозит из Молдавии хорошее вино, но ценят его в «Уфе» за другое

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о полузащитнике команды Кэтэлине Карпе.
«Кэтэлин Карп часто привозит из своей родной Молдавии хорошее вино, но ценят его в «Уфе» всё-таки за другое. За хорошие футбольные и человеческие качества. Надёжный, неброский, цепкий игрок. Классический опорный полузащитник. Хотя может сыграть на позиции центрального хавбека с более созидательными функциями или защитника.
Он давно играет в «Уфе», появился ещё при Семаке. Ему всё здесь нравится, поэтому зимой переподписал контракт на новый срок. Раньше Карп не всегда попадал в стартовый состав, но даже при дефиците игровой практики забивал мячи. Много работали с ним на сборах и тренировках, это было легко: он не только любит тренироваться, но и правильно готовится к занятиям. В итоге он стал игроком стартового состава. Забил в начале сезона «Краснодару» очень хороший гол.
Карп — футболист сборной Молдавии. Хотел посмотреть на его игру в мартовском матче со сборной России, не получилось. Уровень его мне и так понятен, но в матче за сборную игроки всегда стараются прыгнуть выше головы", — написал Евсеев в своём «инстаграме».
Карп перешёл в «Уфу» в январе 2017 года из румынского «Вииторула» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 20 матчах РПЛ и забил один гол.
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