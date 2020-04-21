Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сарри попросил руководство «Ювентуса» приобрести Мертенса

Сарри попросил руководство «Ювентуса» приобрести Мертенса
Футбол / Италия 0

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, главный тренер туринской команды Маурицио Сарри лично заинтересован в услугах 32-летнего бельгийского футболиста и попросил руководство «Ювентуса» приобрести игрока. Ранее сообщалось, что в услугах Мертенса также заинтересованы такие клубы, как «Наполи», лондонский «Челси» и «Монако». Напомним, Мертенс может стать свободным агентом по окончании сезона-2019/2020.

Дрис Мертенс перешёл в «Наполи» из голландского ПСВ летом 2013 года, в 2014-м он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В текущем розыгрыше Серии А, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Мертенс провёл 21 матч и забил шесть мячей.

«Интер» предложил Мертенсу контракт на € 12 млн
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020