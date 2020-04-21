Сарри попросил руководство «Ювентуса» приобрести Мертенса
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, главный тренер туринской команды Маурицио Сарри лично заинтересован в услугах 32-летнего бельгийского футболиста и попросил руководство «Ювентуса» приобрести игрока. Ранее сообщалось, что в услугах Мертенса также заинтересованы такие клубы, как «Наполи», лондонский «Челси» и «Монако». Напомним, Мертенс может стать свободным агентом по окончании сезона-2019/2020.
Дрис Мертенс перешёл в «Наполи» из голландского ПСВ летом 2013 года, в 2014-м он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В текущем розыгрыше Серии А, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Мертенс провёл 21 матч и забил шесть мячей.
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