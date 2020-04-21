Александр Алаев рассказал о видеоконференции с УЕФА на тему возобновления сезона

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провели видеоконференцию с участием представителей всех 55 ассоциаций, сообщается на официальном сайте РФС.

В ходе беседы были представлены различные варианты календаря для матчей сборных и клубных соревнований. Была дана настоятельная рекомендация завершить внутренние соревнования высшего дивизиона и Кубка страны. В случае отмены турниров были разработаны руководящие принципы относительно участия в европейских соревнованиях.



«Прежде всего хочу отметить оптимистичный настрой УЕФА. По-прежнему обсуждаются несколько вариантов возобновления национальных чемпионатов, коллеги склоняются к тому, который позволит закончить чемпионаты и еврокубки в августе. При этом УЕФА допускает, что в каких-то странах с этим могут быть сложности.



УЕФА считает, что все контрольные матчи, о которых договорились национальные ассоциации, должны быть сыграны. Некоторые из них пройдут уже осенью, другие — в следующем году. Обсуждаются форматы финальных турниров U21, U19 (юноши) и U17 (девушки), а также даты проведения женского ЧЕ. Что касается лицензирования, то его сроки продлены, финансовые критерии будут адаптированы к ситуации.



В четверг состоится исполком УЕФА, на котором могут быть приняты решения по ряду вопросов, обсуждавшихся сегодня. В понедельник пройдёт видеоконференция клубов РПЛ, планируем принять в ней участие и вместе с клубами обсудить завершение чемпионата. Также параллельно будем вести консультации с нашими властями. Конечно, пока сложно прогнозировать, как именно будет развиваться ситуация в дальнейшем, но мы должны дать ориентиры нашим клубам, чтобы они смогли подготовиться к возобновлению игр», — сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.