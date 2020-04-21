Сезон в чемпионате Польши возобновится 30 мая

Польский футбольный союз на официальном сайте объявил дату возобновления сезона в чемпионате страны.



Матчи чемпионата Польши возобновятся 30 мая. Планируется, что турнир будет завершён после 30 июня. В этот период будут проведены оставшиеся встречи второй части сезона, а также матчи плей-офф турнира. Матчи второго дивизиона Польши возобновятся 6 июня. Отложенные игры Кубка страны пройдут 27 мая.



Напомним, сезон в чемпионате Польши был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 170 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 650 тыс. человек.

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