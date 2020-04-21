Сезон в чемпионате Польши возобновится 30 мая

Польский футбольный союз на официальном сайте объявил дату возобновления сезона в чемпионате страны.
Матчи чемпионата Польши возобновятся 30 мая. Планируется, что турнир будет завершён после 30 июня. В этот период будут проведены оставшиеся встречи второй части сезона, а также матчи плей-офф турнира. Матчи второго дивизиона Польши возобновятся 6 июня. Отложенные игры Кубка страны пройдут 27 мая.
Напомним, сезон в чемпионате Польши был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 170 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 650 тыс. человек.
- 21 апреля 2020
-
21:09
-
20:58
-
20:47
-
20:38
-
20:33
-
20:13
-
20:12
-
19:56
-
19:49
-
19:37
-
19:32
-
19:11
-
19:02
-
18:44
-
18:38
-
18:23
-
18:22
-
18:08
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:40
-
17:33
-
17:16
-
17:15
-
17:02
-
16:58
-
16:48
-
16:44
-
16:33
-
16:11
-
16:09
-
16:04
-
15:39
-
15:29