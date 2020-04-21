Николай Рассказов рассказал о несостоявшемся переходе в «Аугсбург»
Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов рассказал, что к нему проявлял интерес немецкий «Аугсбург».
«Мой агент летал в Германию, разговаривал. Он летал, когда я много матчей сидел на замене. Вплоть до последнего времени говорили об аренде, разговоров о покупке не было. Лихштайнером тогда были недовольны, но нужно было с ним расторгнуть контракт. Они не успели. Потом Томас Цорн сказал, что меня не отпустили бы в любом случае, клуб рассчитывает на меня и верит», — сказал Рассказов в «инстаграме» «Дневник фаната».
22-летний Рассказов — воспитанник «Спартака». В нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе) и не отметился результативными действиями.
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