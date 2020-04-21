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Агент экс-игрока «Спартака» Петковича: Марко отдавал мне по € 150 тыс. в год из зарплаты

Агент экс-игрока «Спартака» Петковича: Марко отдавал мне по € 150 тыс. в год из зарплаты
Футбол / РПЛ 0

Деян Йоксимович, агент бывшего защитника «Спартака» Марко Петковича, рассказал, что игрок регулярно отдавал ему часть зарплаты.

«Комиссия – обычное дело в футболе. Марко из зарплаты отдавал мне и человеку, который нас познакомил пять-шесть лет назад, по € 150 тыс. в год. У него был контракт на два года? Нет, отдавал он за три года.

Одного не понимаю, почему с первого дня были проблемы во всём, что связано с Петковичем. Не читал подобного на каждом углу, когда Педро Рошу купили миллионов за 14–15 плюс ещё комиссия, наверное.

В команде было много проблем, но я бы не хотел говорить о плохом. Петкович просто не успел раскрыться в «Спартаке». В этом тоже есть его вина, сто процентов. Но его не поддерживали партнёры по команде. Даже наоборот, это точно.

В таких условиях игрокам и получше, чем Марко, бывало непросто. При этом многие, в том числе и русские футболисты, тоже не заиграли в «Спартаке». Особенно в последние 7–8 лет.

Такое ощущение, что для многих главная проблема в клубе — Каррера. При всех его ошибках, он сделал «Спартак» чемпионом впервые за 16 лет. Только он и никто другой», – приводит слова Йоксимовича Metaratings.

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