Рюдигер покроет расходы на питание медперсонала берлинской больницы, в которой родился
Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер внёс вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает Goal.com.
По информации источника, футболист на три месяца согласился покрыть расходы на питание медицинского персонала больницы Шарите в Берлине, в которой родился. Таким образом Рюдигер решил поддержать родную страну во время пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 170 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 650 тыс. человек. В Германии на 21 апреля зафиксировано более 145 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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