Рюдигер покроет расходы на питание медперсонала берлинской больницы, в которой родился

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер внёс вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает Goal.com.



По информации источника, футболист на три месяца согласился покрыть расходы на питание медицинского персонала больницы Шарите в Берлине, в которой родился. Таким образом Рюдигер решил поддержать родную страну во время пандемии коронавируса.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 170 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 650 тыс. человек. В Германии на 21 апреля зафиксировано более 145 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.