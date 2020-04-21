Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду потренировался на велотренажёре во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Тренировка для улучшения ума и тела», — написал Роналду в «Инстаграме».
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В этом сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и сделал три результативные передачи.
Ранее нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии постригся дома. Парикмахером была его девушка Джорджина. Роналду в очередной раз призвал людей не покидать дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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