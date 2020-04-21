Агент Шакири: летом у Шердана будет много предложений

Эрдин Шакири, брат и агент полузащитника «Ливерпуля» Шердана Шакири, отметил, что ожидает множества предложений из разных клубов в летнее трансферное окно.
«Думаю, летом у Шердана будет много предложений. Уже в январе к нему проявляли интерес два или три клуба. Их названия упоминались в прессе. Они снова постучатся.
У него сложилась непростая ситуация в „Ливерпуле“ из-за травм. Сейчас он общается с тренером по поводу игровой практики. Нужно подождать и посмотреть, что будет дальше. Думаю, Шердан заслуживает гораздо большего», — приводит слова Эрдина Шакири KTV.
Шакири перешёл в «Ливерпуль» из «Сток Сити» в 2018 году. В составе мерсисайдского клуба швейцарский хавбек стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/2019, а также выиграл клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в 2019 году.
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