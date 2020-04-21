Агент Гурцкая: не понимаю восторг по Тедеско. «Уфа» точно так же играет

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско.



«Не понимаю восторга по Тедеско. Команда играет рационально, мало пропускает. Он себя ведёт очень правильно, хорошо работает на зрителя. Но не понимаю именно футбольного восторга, „Уфа“ точно так же играет. Стоят сзади и ловят момент. Поставить футбол от обороны проще, от атаки — сложнее», — сказал Гурцкая в интервью каналу «Футбольный Биги» в YouTube.



Московский «Спартак», набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 22 матчах подопечных Доменико Тедеско одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений. Сезон в чемпионате России приостановлен из-за пандемии коронавируса.