Пирло: предпочёл бы тренировать взрослые команды, а не молодёжные

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло рассказал, с какими командами хотел бы поработать в качестве тренера.



«Предпочёл бы работать со взрослыми командами, нежели с молодёжными. Думаю, мне нужна конкретная цель, чтобы я мог к ней стремиться. Хочу почувствовать адреналин игры, ответственность за победу или поражение. Не думаю, что молодёжные команды мне подходят. Это мне не по нраву. Предпочёл бы начать со взрослых составов.



Конте и Аллегри научили меня многому. Не думаю, что в наше время может существовать тренер, который контролирует всё. Аллегри работал очень много, но не давал так много конкретных тактических указаний. Впервые подумал о том, чтобы стать тренером, после тактической установки на игру от Конте. Она длилась примерно 40 минут. Именно тогда подумал, что хочу этим заниматься», — приводит слова Пирло Football Italia.

Пирло вернётся в «Ювентус»