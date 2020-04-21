Пирло: предпочёл бы тренировать взрослые команды, а не молодёжные

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло рассказал, с какими командами хотел бы поработать в качестве тренера.
«Предпочёл бы работать со взрослыми командами, нежели с молодёжными. Думаю, мне нужна конкретная цель, чтобы я мог к ней стремиться. Хочу почувствовать адреналин игры, ответственность за победу или поражение. Не думаю, что молодёжные команды мне подходят. Это мне не по нраву. Предпочёл бы начать со взрослых составов.
Конте и Аллегри научили меня многому. Не думаю, что в наше время может существовать тренер, который контролирует всё. Аллегри работал очень много, но не давал так много конкретных тактических указаний. Впервые подумал о том, чтобы стать тренером, после тактической установки на игру от Конте. Она длилась примерно 40 минут. Именно тогда подумал, что хочу этим заниматься», — приводит слова Пирло Football Italia.
- 21 апреля 2020
-
22:48
-
22:37
-
22:13
-
22:05
-
22:03
-
21:51
-
21:34
-
21:31
-
21:09
-
20:58
-
20:47
-
20:38
-
20:33
-
20:13
-
20:12
-
19:56
-
19:49
-
19:37
-
19:32
-
19:11
-
19:02
-
18:44
-
18:38
-
18:23
-
18:22
-
18:08
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:40
-
17:33
-
17:16
-
17:15
-
17:02
-
16:58