«Газпром Арена» намерена получить 20 млн рублей от УЕФА в качестве компенсации расходов

Генеральный директор стадиона «Газпром Арена» Владимир Литвинов рассказал, что арена рассчитывает получить от УЕФА 20 млн рублей в качестве компенсации расходов на подготовку к матчам Евро-2020, перенесённого на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
«Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объёме.
Поменяется схема финансирования объекта, потому что соревнования не проводятся и финансовый поток к стадиону со стороны клуба трансформируется. Как именно, не хотел бы говорить, потому что мы находимся в процессе перегруппировки и нам неочевидно, насколько эта пауза затянется. Говорить о каких-то последствиях и оценивать их серьёзность пока преждевременно, хотя мы, как и все, ощутим это на себе.
Сумма существенная. Финансирование деятельности арены не оборвалось в одночасье. Перестали проводить матчи, и клуб прекратил финансирование — такого, естественно, нет. Сейчас некоторые работы заморожены, некоторые расчеты с подрядчиками приостановлены, поскольку мы не можем обеспечить фронт работ. Стадион хоть и заморожен, но он работает, некоторые работы выполняются удаленно», — приводит слова Литвинова ТАСС.
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