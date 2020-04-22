Бывший игрок курского «Авангарда» прокомментировал подачу заявления в прокуратуру на клуб

Бывший полузащитник курского «Авангарда» Дмитрий Коробов прокомментировал обращение в прокуратуру в связи с невыплатой компенсации при досрочном расторжении контракта. Вместе с Коробовым заявление в прокуратуру написал ещё один экс-футболист «Авангарда» Максим Григорьев, оказавшийся в аналогичной ситуации.



«Действительно мы написали заявления в прокуратуру. Насколько знаю, определённые действия по нашим обращениям уже сделаны. Делом будет заниматься следственный комитет. Почему решились на такой шаг? Потому что другого выбора нам не оставили. Мы ждали до последнего, рассчитывали, что договорённости будут выполнены. Идёт уже четвёртый месяц, как нас нет в клубе, но деньги так никто и не перечислил. Хотя по большому счёту тогда в декабре мы пошли на уступки новому руководству «Авангарда». Ведь могли бы не давать согласие на прекращение своих трудовых договоров, когда началась так называемая оптимизация, и сейчас продолжали бы получать свои зарплаты. Много ли должны? Скажем так, для наших семей это приличные деньги, а для бюджета клуба по сути копейки. Сложно понять новое руководство клуба в этой ситуации. Впрочем, в последнее время там творится много непонятного», — рассказал Коробов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Два футболиста подали заявление в прокуратуру на курский «Авангард»