Соловьёв — об Уткине: жирный, тупой Васька, засыпающий и сваливающийся со стула
Телеведущий Владимир Соловьёв поделился мнением о блогере Василии Уткине.
«Я только начал выступать на YouTube. У нас тут не жирный тупой Васька. Не забалуешь тут. Будут жёсткие реалии, а не этот засыпающий, сваливающийся со стула. Найдите мне, пожалуйста, это замечательное видео Уткина и стула. И это просто уникальное видео, называется „Не приходя в сознание“. Тебя сколько людей соскабливало? Тогда ты, кстати, был похудее, чем сейчас. Это было до того, как ты уснул, или после? Васёёёк? Васёёёк? По-моему, так только куча дерьма плюхается. Это ещё была половина нынешнего Уткина, а теперь он будет плюхаться и прилипать. Это что, мужик? И вот это кому-то ещё бросает вызовы. Это», — сказал Соловьёв в эфире канала «Соловьёв LIVE» в YouTube.
Уткин: Соловьёв немножко не рассчитал свои силы. Думаю, он получил очень хорошо
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