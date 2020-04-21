Уилшир: Артета способен извлечь максимум из нынешнего состава «Арсенала»

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, выступающий за «Вест Хэм Юнайтед», поделился мнением о главном тренере «канониров» Микеле Артете.
«В „Арсенале“ есть футболисты высокого класса. Клуб потратил большие деньги на Обамеянга и Ляказетта, а ещё у них есть Озил. Думаю, нынешний главный тренер способен извлечь из этого состава максимум. Но всё же, мне кажется, „Арсеналу“ стоит приобрести нескольких футболистов в трансферное окно.
Оборона была проблемой „Арсенала“, но загвоздка была не только в этом. Думаю, Артета немного изменил ситуацию. Когда мы с ним играли вместе, я не задумывался о его дисциплинированности. Теперь понимаю, что это была предпосылка к его тренерской карьере. Он всегда выкладывался на 100%. Даже во время тренировок. Он по-настоящему знал игру и был отличным футболистом», — приводит слова Уилшира Goal.com.
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