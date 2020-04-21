Агент Гурцкая: думаю, уволить Карреру первым предложил А. Федун

Агент Тимур Гурцкая рассказал, как в «Спартаке» принималось решение об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера.



«После „Спартака“ у него не было никаких вариантов. Первый, кто предложил уволить Карреру? Думаю, первым это сказал Андрей Федун. Он никогда не был его фанатом, считал его посредственным тренером.



Скажу так, когда лодка треснутая, на ней не надо плыть. Если четыре тура назад руководство дало тренеру время до первой осечки, он потерял доверие и не надо давать четыре тура. Не достанет он волшебную палочку и не начнёт всех обыгрывать, так не бывает. Увольнение готовилось.



Что касается работы в Греции, у Массимо появился шанс побороться за второе место. К Каррере очень трогательно относятся президент клуба и болельщики. Если Массимо не поступит хорошего предложения из Италии, он может остаться в АЕКе ещё на один сезон.



Если говорить об Италии, он должен принять команду уровня „Дженоа“, год с ней идти в восьмёрке. Может, тогда большие клубы обратят внимание на Массимо», — сказал Гурцкая в интервью каналу «Футбольный Биги» в YouTube.

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