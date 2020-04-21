Соловьёв: мне сказали, что Уткин вымогал деньги у руководства футбольных клубов

Телеведущий Владимир Соловьёв ответил на слова журналиста Александр Невзоров о конфликте с блогером Василием Уткиным. Ранее Невзоров назвал Уткина народным героем, а Соловьёва — гадиной холодной.

«На Невзорове пробы ставить негде. Он же клялся в вечной любви Путину. Саша, ты ничтожество как журналист. Ты о себе всё знаешь, как и Вася знает о себе. Знаешь, сколько мне людей из футбольного мира позвонило, выступив на моей стороне? Они говорили главное: мы этого жирного негодяя ненавидим не за то, что он сейчас несёт, а за то, что, когда ему казалось, что он футбольный комментатор, он приходил и вымогал деньги у руководства клубов, говоря, что он на НТВ, на „Эхе“», — сказал Соловьёв в эфире канала «Соловьёв LIVE» в YouTube.