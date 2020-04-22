Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Толиссо перенесёт операцию и пропустит около двух месяцев

Толиссо перенесёт операцию и пропустит около двух месяцев
Футбол / Германия 0

Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентен Толиссо перенесёт операцию на травмированной ноге, сообщает Bild.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение левой лодыжки. Изначально планировалось, что хавбек будет лечиться консервативно, но затем было принято решение об оперативном вмешательстве. Сроки восстановления игрока составят около восьми недель.

Толиссо перешёл в «Баварию» летом 2017 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 41,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 13 матчах чемпионата Германии (семь — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

«Бавария» оштрафует Кингсли Комана. Игрок приехал на тренировку на McLaren, а не на Audi
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020