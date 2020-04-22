Толиссо перенесёт операцию и пропустит около двух месяцев
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентен Толиссо перенесёт операцию на травмированной ноге, сообщает Bild.
По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение левой лодыжки. Изначально планировалось, что хавбек будет лечиться консервативно, но затем было принято решение об оперативном вмешательстве. Сроки восстановления игрока составят около восьми недель.
Толиссо перешёл в «Баварию» летом 2017 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 41,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 13 матчах чемпионата Германии (семь — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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