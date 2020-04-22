Врач «Байера»: мы готовы к возобновлению Бундеслиги со следующей субботы

Глава медицинской службы «Байера» Карл-Хайнрих Диттмар прокомментировал возможное возобновление чемпионата Германии 9 мая.

«Я уверен, что мы в «Байере» будем лучше подготовлены, чем того требует рабочая группа. С медицинской точки зрения для нас не было бы проблем начать играть со следующей субботы. В настоящее время существуют чёткие рекомендации института Роберта Коха. Однако я считаю, что в какой-то момент среди населения и в спорте нам придётся изолировать только людей с симптомами и больше не отправлять каждого контрактного на карантин в течение 14 дней. Иначе у нас будут проблемы не только в долгосрочной перспективе, но и в обществе в целом. Нельзя играть в футбол на домашнем карантине. Я не думаю, что изоляция это подходящая мера, но если нужно продолжать игру, то необходимо продумать всё с точки зрения логистики. Время для старта выбрано правильно. Я уверен, что все клубы в первой и второй лиге справятся с этим хорошо», — приводит слова Диттмара Bild.