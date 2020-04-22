Артём Дзюба показал концерт с балкона своего дома. Видео

Нападающий «Зенита» и национальной команды России Артём Дзюба опубликовал в «Инстаграме» видео концерта, который устроили его соседи на балконе во время карантина.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Подобным образом люди по всему миру пытаются развлечь друг друга на карантине, который ввели из-за пандемии коронавируса.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 176 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 679 тыс. В России по данным Роспотребнадзора зафиксировано 52 763 случая коронавирусной инфекции.