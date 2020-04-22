Неймар готов на снижение зарплаты в два раза ради возвращения в «Барселону»

Бразильский нападающий «Пари Сен Жермен» Неймар готов на существенное сокращение заработной платы ради возвращения в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, сейчас во Франции Неймар зарабатывает около € 52 млн. за год. В эту сумму входит оклад в «ПСЖ», а также оплата за роль посла банка Катара. В случае перехода в «Барселону» его сотрудничество с банком прекратится и из-за этого бразилец потеряет около € 30 млн.
Неймар стал игроком «ПСЖ» в августе 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. 27-летний форвард провёл 80 матчей во всех турнирах в составе парижан, отметившись 69 забитыми мячами и 39 результативными передачами. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.
Ранее Неймар опубликовал видео тренировки с собаками, которое доступно на «Чемпионате».
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