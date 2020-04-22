Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроков АПЛ могут заставить носить защитные маски после возобновления сезона

Игроков АПЛ могут заставить носить защитные маски после возобновления сезона
Футбол / Англия 0

Врачи клубов чемпионата Англии разрабатывают план безопасного возобновления сезона, сообщает Daily Mail.

По данным источника, после того, как сезон АПЛ возобновится, игроков могут заставить носить лицевые маски. Также, футболистов заставят есть в одиночку, а также запретят использование общего душа.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 176 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 679 тыс. В Англии по данным Роспотребнадзора зафиксировано более 130 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Моуринью помог пожилым людям во время пандемии коронавируса.

Месут Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся пойти на сокращение зарплаты
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020