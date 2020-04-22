Игроков АПЛ могут заставить носить защитные маски после возобновления сезона

Врачи клубов чемпионата Англии разрабатывают план безопасного возобновления сезона, сообщает Daily Mail.

По данным источника, после того, как сезон АПЛ возобновится, игроков могут заставить носить лицевые маски. Также, футболистов заставят есть в одиночку, а также запретят использование общего душа.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 176 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 679 тыс. В Англии по данным Роспотребнадзора зафиксировано более 130 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Моуринью помог пожилым людям во время пандемии коронавируса.