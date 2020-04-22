Пятов: считаю, что Шахтёр сильнее «Зенита», но всегда буду поддерживать Ракицкого

Вратарь «Шахтёра» Андрей Пятов прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».
«Я считаю, что Шахтёр сильнее Зенита, но это мое мнение. Это его выбор, он так решил. Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось», — приводит слова Ракицого Sport.ua.
Ракицкий перешёл в петербургский «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер 30-летнего украинца обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. В нынешнем сезоне Ракицкий принял участие в 26 матчах за «Зенит» во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
После 22 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. На данный момент футбольный сезон в России приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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