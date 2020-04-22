«Кристал Пэлас» желает, чтобы его признали старейшим профессиональным футбольным клубом

Клуб английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своём официальном сайте опубликовал исследование, в котором утверждается, что они являются самым старым профессиональным футбольным клубом в истории, который продолжает своё существование.

Официально «Кристал Пэлас» был основан в 1905 году, но новое исследование, проведённое Питером Мэннингом, даёт основания предполагать, что клуб был создан в 1861 году как член-основатель Футбольной ассоциации, а свой первый матч он сыграл в марте 1862 года.

История «Кристал Пэлас» могла начаться с основания компании Crystal Palace в 1852 году, которая заведовала Хрустальным дворцом, когда он был перенесен из Гайд-парка в Сайднем на юге Лондона после Всемирной выставки. В рамках своего бизнес-плана компания организовала поле для игры в крикет в июне 1857 года, после чего и был основан клуб «Кристал Пэлас».

На данный момент, по версии Футбольной ассоциации Англии самым старейшим футбольным клубом признан «Нотс Каунти», созданный в ноябре 1862 года, а не «Шеффилд», который, по мнению ФИФА, основан в октябре 1857 года.

На «Чемпионате» доступно видео победного гола нападающего «Пэлас» Джордана Айю в матче 29-го тура АПЛ с «Уотфордом».