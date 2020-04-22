Россия занимает 19-е место в мире по экспорту футболистов

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовало данные исследования количества представителей футболистов одной страны, уехавших играть за пределы родины, за 2019 год.
Бразилия находится на вершине таблицы — 1600 игроков, из которых 74,6% активны в лигах высшего дивизиона, опережая Францию (1027 игроков, 74,0% ) и Аргентина (972 представителя, 75,5%).
В общей сложности 186 национальных ассоциаций имели по крайней мере одного игрока, включенного в выборку. Однако в целом Бразилия, Франция и Аргентина обеспечили почти четверть всей иностранной рабочей силы в глобальном футболе (22,5%). Нигерия является основной африканской страной-экспортером (399 игроков за рубежом), в то время как Япония является основным экспортёром из Азии (161).
За предыдущий календарный год в других лигах мира отыграли 230 футболистов из России. Это является 19-м показателем.
20 лучших стран-экспортёров футболистов.
Фото: football-observatory.com
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