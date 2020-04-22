Кирьяков: приезд Маркизио, Шюррле, Рами – неудачные сделки. Для них футбол уже не главное

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков выразил мнение, что финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, точно повлияет на российские клубы, подчеркнув, что трансферы Андре Шюррле («Спартак»), Клаудио Маркизио («Зенит») и Адиля Рами («Сочи») являются неудачными.

«На ошибках учатся: такие неудачные сделки, как приезд Маркизио, Шюррле, Рами, точно повлияют на дальнейшие действия клубов на рынке. Команды берут игроков с громкими именами, но спортсмены уже израсходовали свой резерв и находятся на стадии завершения карьер. Для них главное не футбол, а искусственное продолжение своей деятельности. Возможно, клубам стоит задуматься о том, чтобы включать в контракты с такими футболистами специальные пункты, при которых игрок получал бы полную часть оклада только при определённом количестве матчей в месяц. Покупка футболиста после 30 лет — это всегда риск. Тем более в нынешних условиях.



Сложно прогнозировать, но вряд ли в ближайшее время российские клубы будут готовы тратить серьёзные средства исключительно ради столь дорогостоящих пиар-кампаний. Несмотря на возраст, такие игроки часто требуют очень солидных контрактов. А с учётом изменения курса валют удовлетворить их аппетиты будет гораздо сложнее», — сказал Кирьяков в интервью «Известиям».

На «Чемпионате» доступно видео, на котором защитник «Сочи» Адиль Рами демонстрирует фокус с монеткой и коробочкой.