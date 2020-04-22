Полузащитник «Милана» Кастильехо пожертвовал 3 тысячи масок родному городу в Испании

25-летний испанский полузащитник «Милана» Саму Кастильехо пожертвовал три тысячи медицинских масок родному городу Малаге в Испании, сообщает La Vanguardia.
Таким образом, Кастильехо решил помочь родному городу, где сложилась тяжёлая ситуация со средствами индивидуальной защиты в связи с пандемией коронавируса. Маски будут направлены в различные медицинские и социальные учреждения города. Сейчас он находится в этом городе, однако в ближайшее время вернётся в Милан, чтобы успеть пройти 14-дневный карантин перед возобновлением тренировочного процесса.
Кастильехо является воспитанником футбольного клуба «Малага», за который он выступал с 2011 по 2015 год.
Летом 2018 года он стал игроком «Милана», перейдя из «Вилльяреала» на правах аренды с правом обязательного выкупа за € 21,3 млн. В текущем сезоне за итальянский клуб 25-летний полузащитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 4 результативные передачи.
По данным на 21 апреля, Испания занимает второе место в мире по количеству случаев заражения COVID-19 – около 200 тыс. случаев. Погибло – 21 тыс. человек, а выздоровело – 82 тыс.
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