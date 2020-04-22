«Арсенал» вспомнил покер Аршавина, UFC 249 может пройти 9 мая во Флориде. Главное к утру

Уткин рассказал о конфликте с Соловьёвым, турнир UFC 249 может состояться 9 мая во Флориде, «Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля» и другие новости в утренней подборке «Чемпионата».

1. «Соловьёв немножко не рассчитал свои силы. Думаю, он получил очень хорошо». Известный блогер Василий Уткин подвёл итоги конфликта с телеведущим Владимиром Соловьёвым.

2. Турнир UFC 249 состоится 9 мая и пройдёт в штате Флорида.

3. «Арсенал» вспомнил покер Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля».

4. Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов рассказал о несостоявшемся трансфере в немецкий «Аугсбург».

5. Национальная хоккейная лига отказала клубу «Коламбус Блю Джекетс» в регистрации контракта российского форварда Михаила Григоренко.

6. Вратарь Василий Демченко перешёл в клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс».

7. Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как хотел приобрести в стан красно-белых защитника ЦСКА Марио Фернандеса и игрока «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье.

8. «Он умер». Прославленный боец смешанных единоборств чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны Александра Емельяненко.

9. Россия занимает 19-е место в мире по экспорту футболистов.