«Арсенал» вспомнил покер Аршавина, UFC 249 может пройти 9 мая во Флориде. Главное к утру

Уткин рассказал о конфликте с Соловьёвым, турнир UFC 249 может состояться 9 мая во Флориде, «Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля» и другие новости в утренней подборке «Чемпионата».
1. «Соловьёв немножко не рассчитал свои силы. Думаю, он получил очень хорошо». Известный блогер Василий Уткин подвёл итоги конфликта с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
2. Турнир UFC 249 состоится 9 мая и пройдёт в штате Флорида.
3. «Арсенал» вспомнил покер Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля».
4. Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов рассказал о несостоявшемся трансфере в немецкий «Аугсбург».
5. Национальная хоккейная лига отказала клубу «Коламбус Блю Джекетс» в регистрации контракта российского форварда Михаила Григоренко.
6. Вратарь Василий Демченко перешёл в клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс».
7. Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как хотел приобрести в стан красно-белых защитника ЦСКА Марио Фернандеса и игрока «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье.
8. «Он умер». Прославленный боец смешанных единоборств чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны Александра Емельяненко.
9. Россия занимает 19-е место в мире по экспорту футболистов.
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