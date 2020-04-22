34-летний полузащитник Эшли Янг продлит контракт с «Интером»

Английский полузащитник Эшли Янг продлит контракт с миланским «Интером», сообщает The Guardian.

Янг подпишет новое однолетнее соглашение, рассчитанное до июня 2021 года. Срок действующего контракта истекал в конце июня этого года.

34-летний футболист стал игроком «Интера» в зимнее трансферное окно, перейдя из английского «Манчестер Юнайтед» за € 1,5 млн. За итальянский клуб он провёл семь матчей с учётом всех турниров, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.



Всего за карьеру Янг принял участие в 566 матчах, забив 78 голов и отдав 113 результативных передач. Он выступал за такие клубы, как «Астон Вилла», «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед».



«Интер» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Антонио Конте набрали 54 очка в 25 турах.