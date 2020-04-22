«Барселоне» нужно сократить расходы на € 200 млн из-за ситуации с коронавирусом

«Барселоне», возможно, придётся попросить игроков принять дальнейшие сокращения заработной платы, поскольку клуб вынужден сократить бюджет на € 200 млн из-за пандемии коронавируса, сообщает ESPN.

Каталонский клуб потерпел огромные убытки с момента объявления пандемии коронавируса в Европе. Помимо потери доходов от проведения матчей, сине-гранатовые также были вынуждены закрыть клубный музей и магазины, которые приносят миллионы евро дохода в год. Также, скорее всего, оставшуюся часть сезона клуб проведёт без болельщиков на стадионе.

Бюджет клуба на следующий сезон сократится примерно на € 200 млн, при утверждённом ранее бюджете в € 1 млрд. Пойти на сокращение вынуждает изменение прогнозируемой выручки на сезон-2019/2020.

Ранее руководство «Барселоны» уже договорилось о снижении месячной зарплаты с игроками на 70% до тех пор, пока в Испании сохраняется режим чрезвычайного положения, которое было объявлено 14 марта и должно закончиться 10 мая.