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Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на Эдгарда Запашного за слова про фанатов

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на Эд
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на Эдгарда Запашного за слова про фанатов
Футбол / РПЛ 0

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный не будет наказан за слова про футбольных фанатов, сказанные в декабре прошлого года.

Как сообщает телеграм-канал Mash, полиция отказалась возбуждать на Запашного уголовное дело по 282-й статье УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам принадлежности к социальной группе, совершённые публично с угрозой применения насилия). В праоохранительных органах состава преступления не углядели.

Напомним, Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела». Впоследствии он подвергся серьёзной критике, в том числе в собственных аккаунтах в социальных сетях. Позднее фанаты «Спартака» подали на него заявления в СК и прокуратуру. В феврале МВД направило высказывание Запашного на экспертизу.

Э. Запашный — о мате на трибунах: ввёл бы ОМОН и «покрошил» этих болельщиков
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