Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на Эдгарда Запашного за слова про фанатов

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный не будет наказан за слова про футбольных фанатов, сказанные в декабре прошлого года.



Как сообщает телеграм-канал Mash, полиция отказалась возбуждать на Запашного уголовное дело по 282-й статье УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам принадлежности к социальной группе, совершённые публично с угрозой применения насилия). В праоохранительных органах состава преступления не углядели.



Напомним, Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела». Впоследствии он подвергся серьёзной критике, в том числе в собственных аккаунтах в социальных сетях. Позднее фанаты «Спартака» подали на него заявления в СК и прокуратуру. В феврале МВД направило высказывание Запашного на экспертизу.

Э. Запашный — о мате на трибунах: ввёл бы ОМОН и «покрошил» этих болельщиков