Роберто Карлос: перешёл в «Реал» за 10 минут. Тогда всё делалось очень быстро

Бывший защитник национальной команды Бразилии Роберто Карлос рассказал о переходе из миланского «Интера» в мадридский «Реал» летом 1996 года.
«В «Интере» я играл на фланге. Проблема была в том, что в первых семи матчах мне удалось забить семь голов. Меня решили поставить вперёд, из-за этого я сильно страдал.
Я поговорил с президентом «Интера» Массимо Моратти. Объяснил ему, что не могу продолжать играть впереди, поскольку через три месяца состоится Кубок Америки.
В тот же день у меня состоялась встреча с президентом «Реала» Лоренсо Сансом. Уже через 10 минут я покинул «Интер» и перешёл в «Реал». Тогда всё делалось очень быстро», — приводит слова Карлоса Goal.
Бразилец выступал за «сливочных» до 2007 года. Вместе с мадридским клубом защитник четыре раза стал чемпионом испанской Примеры и выиграл три титула Лиги чемпионов.
- 22 апреля 2020
-
11:06
-
11:04
-
11:00
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
09:59
-
09:55
-
09:37
-
09:35
-
09:17
-
09:02
-
08:41
-
08:30
-
07:49
-
07:32
-
07:16
-
06:35
-
06:09
-
05:51
-
05:29
-
04:53
-
04:24
-
03:42
-
03:23
-
03:04
-
02:48
-
02:30
-
02:05
-
01:49
-
01:25
-
00:55
-
00:37
-
00:30