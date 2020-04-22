Роберто Карлос: перешёл в «Реал» за 10 минут. Тогда всё делалось очень быстро

Бывший защитник национальной команды Бразилии Роберто Карлос рассказал о переходе из миланского «Интера» в мадридский «Реал» летом 1996 года.

«В «Интере» я играл на фланге. Проблема была в том, что в первых семи матчах мне удалось забить семь голов. Меня решили поставить вперёд, из-за этого я сильно страдал.

Я поговорил с президентом «Интера» Массимо Моратти. Объяснил ему, что не могу продолжать играть впереди, поскольку через три месяца состоится Кубок Америки.

В тот же день у меня состоялась встреча с президентом «Реала» Лоренсо Сансом. Уже через 10 минут я покинул «Интер» и перешёл в «Реал». Тогда всё делалось очень быстро», — приводит слова Карлоса Goal.

Бразилец выступал за «сливочных» до 2007 года. Вместе с мадридским клубом защитник четыре раза стал чемпионом испанской Примеры и выиграл три титула Лиги чемпионов.