Футбол сегодня: в чемпионате Таджикистана завершается 3-й тур

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все турниры в мире были приостановлены. Тем не менее сегодня, 22 апреля, состоится один матч.



В центре внимания окажется Таджикистан, где подходит к концу 3-й тур Высшей лиги. В заключительной встрече тура сыграют «Куктош» и «Худжанд». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сайёджоном Зайниддиновым.



Турнирная таблица чемпионата Таджикистана сезона-2020



Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок, а Евро-2020 состоится следующим летом.

9 мая должен возобновиться чемпионат Германии. А когда вернутся другие лиги? Европейский футбол начинает потихоньку оживать.