Футбол сегодня: в чемпионате Таджикистана завершается 3-й тур

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все турниры в мире были приостановлены. Тем не менее сегодня, 22 апреля, состоится один матч.
В центре внимания окажется Таджикистан, где подходит к концу 3-й тур Высшей лиги. В заключительной встрече тура сыграют «Куктош» и «Худжанд». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сайёджоном Зайниддиновым.
Турнирная таблица чемпионата Таджикистана сезона-2020
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок, а Евро-2020 состоится следующим летом.
- 22 апреля 2020
-
11:06
-
11:04
-
11:00
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
09:59
-
09:55
-
09:37
-
09:35
-
09:17
-
09:02
-
08:41
-
08:30
-
07:49
-
07:32
-
07:16
-
06:35
-
06:09
-
05:51
-
05:29
-
04:53
-
04:24
-
03:42
-
03:23
-
03:04
-
02:48
-
02:30
-
02:05
-
01:49
-
01:25
-
00:55
-
00:37
-
00:30