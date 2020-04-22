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Футбол сегодня: в чемпионате Таджикистана завершается 3-й тур

Футбол сегодня: в чемпионате Таджикистана завершается 3-й тур
Футбол / Прочие турниры 0

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все турниры в мире были приостановлены. Тем не менее сегодня, 22 апреля, состоится один матч.

В центре внимания окажется Таджикистан, где подходит к концу 3-й тур Высшей лиги. В заключительной встрече тура сыграют «Куктош» и «Худжанд». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сайёджоном Зайниддиновым.

Турнирная таблица чемпионата Таджикистана сезона-2020

Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок, а Евро-2020 состоится следующим летом.

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