Президент «Ахмата» принял эстафету у Кадырова и побрился наголо

Президент «Ахмата» Магомед Даудов вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым побрился наголо.
«Ассаламу алайкум! Мой дорогой брат объявил очень полезную эстафету, которая является сунной Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого, поэтому с большим удовольствием принял эстафету!» — написал Даудов в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Магомеда Даудова
«Ахмат», набрав 20 очков в 22 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от спасительной 12-й строчки на 4 очка. В 23-м туре грозненской команде под руководством Игоря Шалимова предстоит сыграть с «Крыльями Советов».
В настоящее время чемпионат России наряду с практически всеми лигами в мире приостановлен из-за пандемии коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.
- 22 апреля 2020
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