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Робин ван Перси рассказал о причинах ухода из «Арсенала»

Робин ван Перси рассказал о причинах ухода из «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Робин ван Перси рассказал о переходе в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

«Мне не предлагали новое соглашение. Могу поклясться своими детьми, что это правда. Если кто-то докажет обратное, готов заплатить £ 1 млн (€ 1,14 млн. — Прим. «Чемпионата»). Руководство «Арсенала» само решило не предлагать мне контракт. После многочисленных разговоров стало понятно, что у нас разные взгляды на будущее клуба.

Я подготовил семь пунктов, которые, на мой взгляд, помогли бы «Арсеналу» конкурировать с лучшими командами. Исполнительный директор Иван Газидис не согласился ни с одним из них. Всё справедливо. Учитывая это и то, что мне не предложили новый договор, я понял, что нужно двигаться дальше», — цитирует ван Перси Goal со ссылкой на The High Performance Podcast.

«Контракт? Меня это не волнует». Ван Перси вспомнил, как ван Гал сказал ему уйти из «МЮ»
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