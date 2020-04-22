Робин ван Перси рассказал о причинах ухода из «Арсенала»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Робин ван Перси рассказал о переходе в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

«Мне не предлагали новое соглашение. Могу поклясться своими детьми, что это правда. Если кто-то докажет обратное, готов заплатить £ 1 млн (€ 1,14 млн. — Прим. «Чемпионата»). Руководство «Арсенала» само решило не предлагать мне контракт. После многочисленных разговоров стало понятно, что у нас разные взгляды на будущее клуба.

Я подготовил семь пунктов, которые, на мой взгляд, помогли бы «Арсеналу» конкурировать с лучшими командами. Исполнительный директор Иван Газидис не согласился ни с одним из них. Всё справедливо. Учитывая это и то, что мне не предложили новый договор, я понял, что нужно двигаться дальше», — цитирует ван Перси Goal со ссылкой на The High Performance Podcast.