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Андрей Червиченко рассказал о влиянии падения цен на нефть на «Спартак»

Андрей Червиченко рассказал о влиянии падения цен
Андрей Червиченко рассказал о влиянии падения цен на нефть на «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, как падение цен на нефть повлияет на московский клуб.

«Цены на нефть, конечно, падают, но не всё так трагично. У нас многие люди путают реальную стоимость на нефть и фьючерсы, о которых все кричат уже два дня. В рамках большой компании расходы на «Спартак» небольшие, поэтому вряд ли это как-то скажется на команде и что-то поменяется.

Это может сыграть свою роль в ведении переговоров. Например, это может использоваться как аргумент для снижения цены как по трансферу, так и по переподписанию контракта. Вся ситуация с нефтью в целом неприятная. Скорее всего, в этом году денег может быть гораздо меньше, либо их может не быть вовсе. Но даже это не означает, что на команду не найдут 50-70 млн», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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