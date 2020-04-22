Андрей Червиченко рассказал о влиянии падения цен на нефть на «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, как падение цен на нефть повлияет на московский клуб.
«Цены на нефть, конечно, падают, но не всё так трагично. У нас многие люди путают реальную стоимость на нефть и фьючерсы, о которых все кричат уже два дня. В рамках большой компании расходы на «Спартак» небольшие, поэтому вряд ли это как-то скажется на команде и что-то поменяется.
Это может сыграть свою роль в ведении переговоров. Например, это может использоваться как аргумент для снижения цены как по трансферу, так и по переподписанию контракта. Вся ситуация с нефтью в целом неприятная. Скорее всего, в этом году денег может быть гораздо меньше, либо их может не быть вовсе. Но даже это не означает, что на команду не найдут 50-70 млн», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 22 апреля 2020
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