Гончаренко — о футболе после карантина: ЦСКА поставим на рельсы, а что будет с фанатами?

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как длительный карантин, введённый из-за пандемии коронавируса, отразится на команде и болельщиках.

«Мне очень сложно понять, каким образом мы отреагируем на то, что команда полтора месяца, хотелось бы, чтобы не больше, тренируется на беговой дорожке и велосипеде. Такого не происходит ни в одном отпуске. На этот раз он такой длительный получается. Мы не знаем, как на отреагирует команда. Да и сколько нужно времени на подготовку? Конечно, можно спланировать. Но вот насколько состояние будет у команды и как управлять этой командой? Много неизвестного.

Если говорить о футболе, команду-то на рельсы поставим. Но вот насколько народ в полном объёме вернётся на стадион? Всем хочется, чтобы карантин быстрее сняли. А вот не будет ли народ бояться приходить на стадион, тяжело сказать», — сказал Гончаренко в интервью пресс-службе «армейцев».