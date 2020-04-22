Виктор Гончаренко рассказал, какие матчи ЦСКА пересматривает во время карантина

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о просмотре матчей «армейцев» во время карантина, который был введён в связи с пандемией коронавируса.

«Если намекаете на встречу с «Реалом», то такого нет. Так получилось, что несколько раз на протяжении отпуска посмотрел гостевой матч с «Эспаньолом»: причём и техническую запись, и телевизионную. Понравилась фраза Кости Генича, когда Сигурдссон вышел 1 на 1 и не забил, он тут же изрёк: «Как они это делают?»

Сложно ли оценивать? Когда через какое-то время пересматриваешь встречу, это помогает по-другому взглянуть на команду. У меня сейчас есть другие идеи для того, чтобы попробовать что-то улучшить. Это очень важно.

Понятно, что когда не забиваем в домашнем матче «Уфе» и с трудом забиваем на последней минуте «Уралу», я сейчас не беру «Спартак» и особенно «Ростов», когда у тебя два удаления, а вот конкретно по домашним матчам: каким образом нам улучшить позиционную атаку, чтобы мы создавали больше моментов и соответсвенно их реализовывали?» — сказал Гончаренко в интервью пресс-службе «армейцев».