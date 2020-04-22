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Кокорин: в «Зените» дали понять, что контракт будет предложен. Я хотел конкретных шагов

Кокорин: в «Зените» дали понять, что контракт буде
Кокорин: в «Зените» дали понять, что контракт будет предложен. Я хотел конкретных шагов
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», поделился подробностями о несостоявшемся продлении контракта с сине-бело-голубыми, который рассчитан до лета этого года.

«Знаете, как было… Мне сказали, что, скорее всего, этот вопрос будет решён до мая, однако до конкретики дело не дошло. Разговор был. В устной беседе мне дали понять, что, скорее всего, да, контракт будет предложен, однако, учитывая всё то, что происходило в последнее время, я хотел видеть конкретные шаги, доказывающие, что во мне заинтересованы.

Не осталось ли обиды? Нет, нет, честное слово. Я на связи с Медведевым, он мне пишет, я ему отвечаю. Поддерживаю контакты со всеми ребятами. Ну а если есть какие-то вышестоящие инстанции, то я с ним незнаком», — приводит слова Кокорина Bobsoccer.

«Когда у меня была аватарка с Путиным, я был молодым и наивным». Интервью с Кокориным
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