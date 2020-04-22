Александр Кокорин: ставлю точку в финансовых вопросах с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о финансовых отношениях с петербургским клубом.
«Выплачивал ли мне зарплату «Зенит» с октября 2018 года, когда я находился на полноценном контракте? Нет, не выплачивал. Но к этой теме в дальнейшем я возвращаться не планирую. Могу сказать, что со своей стороны ставлю точку в финансовых вопросах с «Зенитом».
Понятно, что недополучил за год контракта, что надо было закрыть вопрос по той ситуации, в которой я оказался, но честно скажу: в этом плане абсолютно не переживаю. Понятно, что я не бедный человек и смогу прокормить свою семью. У моих близких сейчас всё хорошо, это самое главное. Об остальном, повторюсь, даже не думал», — приводит слова Кокорина Bobsoccer.
- 22 апреля 2020
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