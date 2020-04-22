Кокорин рассказал о проблемах с коленом и лишнем весе в период заключения

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», поделился воспоминаниями о проблемах со здоровьем во время заключения. Адвокаты футболиста тогда утверждали, что из-за проблем с коленом ему грозит инвалидность.
«Слова об инвалидности были, наверное, слишком громкими. Колено, скажем так, ныло, но я старался использовать любое время для поддержания формы. Сильных болей не испытывал, нам давали время заниматься, что, в принципе, позволяло контролировать ситуацию. Не знаю, что произошло, если бы нас лишили возможности работать в тренажёрном зале. У меня не было опыта серьёзных операций, соответственно я не мог прогнозировать последствия.
Лишний вес? В состоянии стресса сбился режим питания, эти бесконечные допросы, суды, конечно, влияли на обмен веществ. С другой стороны, я знал, как контролировать свой организм – в отпуске, например, могу набрать четыре килограмма, но потом так же легко их и сбросить. Здесь произошло то же самое. Уж того, чтобы вес подпрыгнул на пять, десять килограмм, точно не было», — цитирует Кокорина Bobsoccer.
- 22 апреля 2020
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