Дмитрий Тарасов: рассказал, что поехал в детский дом, а мне пишут: «Да ты урод!»

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о социальных сетях.

«Мне повезло сейчас с тренером. Леонид Слуцкий обращает всё, что происходит в соцсетях, в шутки. Всё, что я могу сказать в интернете, сразу будет принято с негативом. Например, пошутить, что мы с женой леща друг другу бьём. Это сразу вызывает бунт, собирает какие-то программы. Для меня это дико, но если такой интерес к моей семье и моей персоне — пусть так и будет. Мне это никак не мешает жить, я научился относиться к этому спокойно. Держу хейтеров и негатив на расстоянии и ни в коем случае не принимаю всё близко к сердцу.

Историй с хейтом полно. Допустим, я выложил, что поехал в детский дом, а кто-то пишет: «Да ты урод! Показушник!» А когда не выкладываешь, пишут: «Помоги хоть кому-то». Людей не поймёшь. Я это делаю не для того, чтобы угодить кому-то, я делаю это для себя.

Почему я веду свои соцсети? Я просто показываю то, что хочу. Опять же, вспомню момент, когда я в YouTube у своего друга T-Killah сказал в шутливой форме про лещи. Люди повырезали эти моменты, оставили только одну фразу. Сразу видео вставили к себе первый канал и второй. Я проснулся и был в шоке. Это был очень большой резонанс, у людей просто голова поехала», — сказал Тарасов в эфире «Матч Премьер».