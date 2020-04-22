Малафеев: 1:7 с Португалией — огромный опыт, который помог мне добиться лучших результатов

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев вспомнил о сокрушительном поражении в матче с национальной командой Португалии.

«13 октября 2004 года — кошмарный день в истории российского футбола. В Лиссабоне сборная проиграла Португалии со счётом 1:7.

Что произошло? После победы над Люксембургом (4:0), мы прилетели в Португалию. Почему-то у многих игроков накануне матча начались недомогания. Даже у меня поднялась температура, и ночью знобило. Я посчитал, что из-за волнения.

Перед матчем не было плохого предчувствия. Думал об игре и как остановить Криштиану Роналду. Не остановили — он отметился двумя голами. Прошло 16 лет, а я до сих пор помню все пропущенные мячи. Это точно был «не день Бекхэма»: ничего не получалось.

Я и Андрей Аршавин единственные, кто тогда ответили на вопросы журналистов после матча… хотя говорить было нечего. Мне хотелось показать, что я не сломлен, не собираюсь отчаиваться или заканчивать карьеру.

Если спросите, хотел бы я что-нибудь изменить, чтобы этого матча не было, отвечу: «Нет». Для меня это был огромный опыт, который помог добиться лучших результатов. Со временем понимаешь, самые тяжёлые ситуации даны, чтобы сделать тебя сильнее», — написал Малафеев на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Вячеслав с женой принял участие в популярном челлендже Flip The Switch. Его суть — поменяться одеждой с партнёром.