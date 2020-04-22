Защитник сборной Италии Ачерби рассказал, почему отказался от перехода в «Зенит»

Защитник «Лацио» и сборной Италии Франческо Ачерби поделился воспоминаниями о несостоявшихся переходах в «Лестер Сити» и «Зенит» в период выступления за «Сассуоло».



«В прошлом я мог оказаться за границей – в «Лестере» или «Зените» Манчини. Но руководство «Сассуоло» всегда меня поддерживало, поэтому я решил не уходить», — цитирует Ачерби Football Italia со ссылкой на «Инстаграм».



Ачерби перешёл в «Сассуоло» в 2013 году после неудачной попытки заиграть в «Милане» и защищал цвета клуба до 2018 года, после чего перебрался в «Лацио». В сборную Италии 32-летний футболист вызывается с 2014 года.



Роберто Манчини тренировал «Зенит» в сезоне-2017/2018. Контракт был рассчитан на три года, однако уже после первой кампании был досрочно расторгнут. После этого специалист возглавил сборную Италии, которую тренирует и сейчас.

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