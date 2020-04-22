Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сако: отказал «Барселоне», «Баварии» и «Арсеналу», чтобы играть за «Ливерпуль»

Сако: отказал «Барселоне», «Баварии» и «Арсеналу», чтобы играть за «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако поделился воспоминаниями о выступлении за «Ливерпуль», а также выразил надежду, что сможет вернуться в сборную Франции.

«Я отказал «Барселоне», «Баварии» и «Арсеналу», чтобы играть за «Ливерпуль». Это был клуб моей мечты с потрясающей историей. Мне повезло выступать на «Энфилде» четыре года. Там я встретил таких талантливых футболистов, как Суарес, Коутиньо и Джеррард.

Сейчас я счастлив в Лондоне. Хочу играть в «Кристал Пэлас» как можно больше, чтобы привлечь внимание тренера сборной Франции. Знаю, что хороших французских защитников много, но мне всего 30 лет, и я по-прежнему амбициозен», — цитирует Сако Mundo Deportivo.

Сако является воспитанником «Пари Сен-Жермен», за который выступал до 2013 года, после чего перешёл в «Ливерпуль» за € 19 млн. В 2016 году Мамаду попал в допинговый скандал, после которого ушёл в аренду в «Кристал Пэлас». Спустя год «орлы» выкупили его за € 28,2 млн.

Сожгли карьеру. Французский защитник будет судиться с ВАДА
Сако требует 13 млн фунтов.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020