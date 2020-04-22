Сако: отказал «Барселоне», «Баварии» и «Арсеналу», чтобы играть за «Ливерпуль»

Защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако поделился воспоминаниями о выступлении за «Ливерпуль», а также выразил надежду, что сможет вернуться в сборную Франции.



«Я отказал «Барселоне», «Баварии» и «Арсеналу», чтобы играть за «Ливерпуль». Это был клуб моей мечты с потрясающей историей. Мне повезло выступать на «Энфилде» четыре года. Там я встретил таких талантливых футболистов, как Суарес, Коутиньо и Джеррард.



Сейчас я счастлив в Лондоне. Хочу играть в «Кристал Пэлас» как можно больше, чтобы привлечь внимание тренера сборной Франции. Знаю, что хороших французских защитников много, но мне всего 30 лет, и я по-прежнему амбициозен», — цитирует Сако Mundo Deportivo.



Сако является воспитанником «Пари Сен-Жермен», за который выступал до 2013 года, после чего перешёл в «Ливерпуль» за € 19 млн. В 2016 году Мамаду попал в допинговый скандал, после которого ушёл в аренду в «Кристал Пэлас». Спустя год «орлы» выкупили его за € 28,2 млн.

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