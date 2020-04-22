Валерий Карпин: слухи о «Локомотиве»? Меня всё устраивает в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как отреагировал на информацию о том, что он ведёт переговоры с московским «Локомотивом».

«Улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берётся — всякие новости из ниоткуда. У меня контракт с «Ростовом» на пять лет, пока Арташес Владимирович (Арташес Арутюнянц — президент «Ростова». — Прим. «Чемпионата») здесь, никуда не денусь. Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, всё устраивает. Не знаю, что может повлиять на моё решение уйти.

Почему не комментирую ситуацию? Да, были звонки, на которые я даже не отвечал. Что говорить? Скажешь, что веду переговоры, — но ведь это неправда. Отвечу, что не веду, — всё равно станут говорить, что, значит, ведёт точно. Каждый раз в таких случаях одно и то же», — приводит слова Карпина «Футбольный Биги» в «Яндекс.Дзен».