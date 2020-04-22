Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба, сообщает пресс-служба «армейцев».
Таким образом, долговые обязательства клуба перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА.
Также на собрании акционеров был сформирован новый совет директоров клуба. В него вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: Максим Орешкин, Игорь Краснов, Александр Чеботарёв и Александр Плутник. От АО ПФК ЦСКА в новый совет директоров вошли президент клуба Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.
ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 22 апреля 2020
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