Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба, сообщает пресс-служба «армейцев».



Таким образом, долговые обязательства клуба перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА.



Также на собрании акционеров был сформирован новый совет директоров клуба. В него вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: Максим Орешкин, Игорь Краснов, Александр Чеботарёв и Александр Плутник. От АО ПФК ЦСКА в новый совет директоров вошли президент клуба Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.



ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА станет государственным? Что происходит с «армейским» клубом Обещают, что это временная мера.